Õhtul „TV3 uudistes“ alustav ilmateadustaja Tair: „Telepoisi teine tulemine on alanud!“

Täna „TV3 uudiste“ otse-eetris debüteeriv Tair Helm on ilmateadustaja-ametiks valmis. „Tunne on mega ja samas ka nö uus. Aga see „uus” tunne on ülimalt vägev ja sisemine energia on juba täiskäigul käivitatud; ütleks nii, et Telepoisi teine tulemine on alanud,“ kirjeldab ta elevusega.