See, kui suurel osal Eesti õpetajatest on magistrikraad või milline on konkreetse kooli õpetajate keskmine vanus või koormus, selgub Õhtulehe vahendusel haridus- ja teadusministeeriumi andmetest, mis on kokku pandud arenguseire keskuse jaoks. Nimetatud andmeid tavapärane haridusstatistika ei kajasta.