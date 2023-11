Paide kirikust sai küüditamisohvrite mälestuspaik

Täna pühitseti Paide Püha Risti kirikus sisse kodualtar, mis on pühendatud kõikidele küüditamisohvritele Eestis. Altari saamislugu on pikk ning selle rajamises on oma osa nii kiriku kogudusel kui ka idee algatajal, ühingul Murtud Rukkilill. Altar koosneb kahest osast: mälestuskivist ja selle tarbeks meisterdatud akna motiivist.