Eesti noorte muusikaliteater lõpetab tegevuse

Ta lisas, et otsus teatrile punkt panna sündis pika aja jooksul. "Kui kümme aastat tagasi alustasime, olime kõik palju nooremad ning tegime kõike tasuta ja entusiasmist. On arusaadav, et täna ei tulda enam kuuks ajaks tasuta tööd tegema, sest aeg on kallis ning kõikidel on oma teised toimetamised," rääkis Orumägi.