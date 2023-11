Järvamaa otsib taas sportlikke peresid

Esitatava pere puhul on soovitatav, et see piirdutaks ühe leibkonnaga, kuhu kuuluvad vanemad ja lapsed, mitte mitme erineva generatsiooni esindajate esitamisega.

Reinfeld märkis, et spordiliit ootab konkursile peresid, kes on paistnud silma ja olnud eeskujuks teistele oma sportliku mõtlemise ja tegude poolest. "Pere koostegemiste üheks sagedaseks märksõnaks on sport. Perega koos tegutsemine, positiivne ellusuhtumine ja entusiasm on suureks eeskujuks meile kõigile. Liikuv ja sportlik pere on kokkuhoidev ja hooliv, seal sirguvad lapsed on tugevamad ja tervemad. Liikumist ja sporti väärtustav kodu on kindlasti ka üheks oluliseks eeltingimuseks ja vundamendiks, nendes peredes sirguvatel lastel on suurem võimalus jõuda tippspordis suursaavutusteni," lausus ta.