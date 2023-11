Keskkonnaamet kutsub Karula, Soomaa ja Vilsandi rahvusparkide juubeliseminarile

Tänavu täitub 30 aastat Karula, Soomaa ja Vilsandi rahvusparkide loomisest. Läbi erinevate sündmuste on selle aasta jooksul võimalik osa saada kõigi kolme rahvuspargi kultuuripändist ja loodusväärtustest. „ Rahvuspargid on eriline osa meie rahvuslikust väärtusest. Soovime Karula, Soomaa ja Vilsandi rahvusparkide kogukondadele toredaid ühiseid hetki ja looduselamusi ning ootame seminarile kõiki rahvusparkide sõpru ja huvilisi,“ ütles Keskkonnaameti looduskasutuse osakonna nõunik Kaja Lotman.

Kolme rahvuspargi ühine juubeliseminar toimub Soomaa rahvuspargi külastuskeskuses algusega kl 10.30. Kavas on meenutada rahvusparkide loomislugu, esimesi aastaid ning rääkida sellest, milline võiks olla rahvusparkide roll Eestis tänapäeval.

Viimasel aastakümnel on Keskkonnaameti ülesandeks olnud kaitse korraldamine ja Riigi Metsamajanduse Keskus on viinud läbi looduskaitselisi töid ja korraldanud külastustegevust. Rahvusparkide kultuuripärandi hoidmisel ja tutvustamisel on tihe koostöö kohalike kogukondadega.