Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Paide spordikeskus kuulutas jalgpallihalli riigihanke nurjunuks, sest kõik õigeks ajaks laekunud pakkumused ületasid ehituseks olemasolevat summat. Spordikeskuse juhatuse liige Indrek Kivimäe ütles, et kahjuks ei jäänud tõepoolest üle midagi muud, kui hange nurjunuks lugeda. «Saime neli pakkumust ja kõik need ületasid olemasolevat kolme miljonit suures ulatuses. Nii palju ei suudaks me kuskilt raha juurde kraapida,» selgitas ta.

* Nädalavahetusel osta.ee keskkonnas korraldatud heategevuslikul oksjonil «500 kleiti ja lipsu» läks Kaia Iva annetatud Malta eesistumise punase lipsu üle viimasel tunnil ülepakkumiseks. Lõpuks müüdi lips maha 520 euro eest, millega see tõusis oksjonil müüdud esemete esikolme hulka. See oli hingedepäeval lahkunud Kaia Iva viimane heategu.

* Türilt alguse saanud ja kümme aastat publikut rõõmustanud Eesti noorte muusikaliteater teatas oma tegevuse lõpetamisest. Teatri asutaja ja eestvedaja Kaarel Orumäe selgitusel on selle peapõhjus selles, et rahastust oli keeruline leida, samuti on noored teatritegijad vahepeal nii-öelda suureks kasvanud ja kõigil neist on juba uued tegemised.

* Eelmise reede õhtul täitus Paide muusika- ja teatrimaja suur saal linna ainsa muusikakooli sünnipäevalistega. Pole just tavapärane, et ühel huvialakoolil saab täis 65 aastat järjepidevat tegutsemist. Aga just nii kaua on paidelasi musikaalselt haritud.