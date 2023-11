Mustikakasvatajad peavad riigiga suurt plaani

Mustikakasvatajaid tõid oma ettekandes välja, et nad tahaks luua Eestis uue keskkonnasõbraliku tööstusharu, mis näeks ette suuremahulist maheda ahtalehelise mustika kasvatamist ammendatud freesturba väljadel. Selleks sooviksid nad riigilt rentida vähemalt 50 aastaks mahajäetud freesturba väljasid ja lihtsustada nii rabade korrastamist marjakasvatuse rajamise abiga. Praegu takistab uue tööstusharu rajamist liiga lühikese ajaga riigi maa rendile võtmise võimalus ja see, et marjaistanduse rajamise võimalused tubakasvandusse pole riigi poolt täielikult läbi mõeldud.