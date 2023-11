Türi valla koolisööklad kostitasid esimest korda lastevanemaid

Türi valla tervisedendus- ja kogukonnaspetsialist Eva Seera ütles, et valla koolide ja lasteaedade toitlustamine on asutuste endi kätes. «Igal õppeasutusel on omad kokad ja menüü. Teenust ei osta me kelleltki sisse, nagu see on mitmel pool mujal tavaks saanud,» selgitas ta.