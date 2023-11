Täna avaldatud rahvaküsitluse koondtulemustest selgub, et Järva- ja Viljandimaal pikalt populaarseima erakonnana püsinud EKRE on langenud teiseks. Esikohale on ringkonnas tõusnud Isamaa. Kui augustis toetas erakonda 8,8 protsenti küsitletutest, siis nüüd 32,9 protsenti.