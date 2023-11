Õpetajad katkestavad tuleviku nimel tunniks töö

Homne õpetajate üle-eestiline hoiatusstreik puudutab olulisel määral ka Järvamaa koolide ja lasteaedade reedest päeva. Eesti haridustöötajate liidu üleskutsega teha tunniajane töökatkestus ühineb enamik maakonna haridusasutusi. Samas on neid, kes sellest osa ei võta. Lasteaedades on tööseisak ette nähtud kella kaheksast üheksani, koolides üheksast kümneni. Eesmärk on survestada valitsust tagada lubatud palgatõus.