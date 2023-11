Järvamaal on töötuse osakaal tööealistest elanikest hetkel 7,7 protsenti. See on veidi kõrgem Eesti keskmisest ja asetab maakonna sellega vabariigis kuuendale kohale. "Seis on üsna kehva," kommenteeris Töötukassa Järvamaa osakonna juhataja Eha Tasang​​​​.