Järvamaa vabatahtlik päästja ärevust olukorrast: Suur kiitus presidendi turvameeskonnale!

Aga nahaalsed "hobipiltnikud" segavad olukorra lahendamist ning tekitavad liiklusohtlikke olukordi, mis lõppevad omakorda näiteks uue avariiga. Kui õnnetus on juba juhtunud, siis pole vähimatki kasu sellest, et traagilisi kaadreid jäädvustada ja neid sotsiaalmeedias jagada, kirjutab Virumaa Teataja.

Meelis Välimäe, vabatahtlik päästja:

"Meenub üks olukord avariipaigalt, kui reguleerisin vabatahtliku päästjana ristmikul liiklust ümbersõidule. Ühe suure liinibussi juht üritas mind pikali sõita ja siis veel mangus ning kurjustas minuga, et ma ta ikka läbi laseks, sest tal graafik ees. Selgitasin, et isegi, kui lubaksin tal edasi sõita, siis ta ei mahuks sealt füüsiliselt läbi, sest terve tee on kinni. Mind sõimates ja sajatades keeras lõpuks ümbersõidule.

Meelis Välimäe Foto: Dmitri Kotjuh

Vastupidine näide ka: samal sündmusel sattus veidi pärast kirjeldatud bussi sündmuskohale president koos oma eskordiga. Eskort kustutas oma vilkurid juba kaugel ära, kohe, kui märkasid, et ees on midagi juhtunud ja palju operatiivsõidukeid on teel. Minuni jõudes nad peatusid korraks, turvapealik uuris paari lausega, mis on juhtunud ja kus on ümbersõit ning nad suundusid ümbersõidule.

Vilkurid pani eskort tööle alles siis, kui oldi sündmuskohalt möödunud. Siinkohal suur kiitus presidendi turvameeskonnale!

Jutu sõnum on see, et sündmused on muidugi põnevad, aga oma sõidukitega päästeauto järel sündmusele sisse sõites takistavad need huvilised abi kiiret toimetamist ja tekitavad hädasündmusel lisaprobleeme nii kannatanutele, kui ka abistajatele."