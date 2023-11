Idülliline lapsepõlv väikeses Eesti külas pani Hanna Saart soovima sama ka oma lastele, et oleks palju vabadust ja iseseisvalt õues olemist. Seetõttu on perekond Saar Paide väikelinnaeluga väga rahul. Pildil vasakult Ellen (6), Lily (2), Hanna, Heli Mai (7) ja Rein.

Kolme lapse ema Hanna Saar (36) töötab Paide Sookure lasteaias psühholoogina ja veab oma ettevõtet, mis annab inimestele nõu, kuidas lapsed paremini magama saada. 16. novembril üllatab ta oma kolleege ja kaaslinlasi hoopis sellega, et annab oma uues kodulinnas kontserdi. Ta on ka laulja. Ajasime Hannaga juttu sellest, kuidas Põltsamaa lähedal kasvanud maatüdrukust on ühtäkki saanud nii järvalane, vaimse tervise eest seisja kui ka muusikainimene.