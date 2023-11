Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Bussiühendus suuremate linnadega on Järvamaal alla käinud juba paarkümmend aastat. Üks suuremaid pauke tuli 13 aastat tagasi Mäo liiklussõlme valmimisega. Varem peatus Mäos suurem osa busse, kuid neljarealise tee tulekuga polnud see enam võimalik ja bussifirmad ei tahtnud põhimaanteelt maha keerata. Toona rahustasid poliitikud inimesi, et kohe-kohe avatakse Mäos reisiterminal ja kõik läheb paremaks. Ei läinud midagi, sest suurte linnade vahet sõeluvad bussid ei hakanud ikkagi maanteelt maha keerama. Järvalaste probleem on pälvinud viimastel nädalatel ka riigijuhtide tähelepanu ja olukorra parandamiseks on lendu lastud suuri lubadusi.