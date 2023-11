Pevkur ja Herem esitavad Kaitseliidu ülemaks kindralmajor Ilmar Tamme

„Kindral Ühtegi on teinud Kaitseliidu arendamisel väga head tööd. Kaitseliit on kasvanud, arenenud ja muutunud oluliselt võitlusvõimelisemaks sõjaliseks jõuks. Iga põõsas laseb – selle põhimõttega arendatud Eestit kattev turvavaip on kindral Ühtegi juhtimise all saanud tihedamaks ning tugevamaks. Minu suur lugupidamine ja kummardus Rihole tehtud töö eest. Samas loodan, et kindral Ühtegi ei jää reservis passiivseks. Sooviksin väga näha, et ta panustab ka edaspidi Eesti kaitsevõime arengusse. Riho kogemus on kuldaväärt ja olen veendunud, et leiame ühiselt sobivaima viisi, kuidas tema teadmisi ning oskusi Eesti inimeste turvatunde ning kaitsetahte tõstmiseks ära kasutada,“ ütles kaitseminister Pevkur.