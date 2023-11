Muusikute fond PLMF toob tipptasemel muusikud Virumaa Muusikafestivalile.

29.11 kell 19 toimub Jõhvi Kontserdimaja kammersaalis keelpillikvartetilt "Camerata Music" kontsert, koosseisus viiuldajad Sigrid Kuulmann ja Fred Heinoja, vioolamängija Johanna Vahermägi ning tšellist Andreas Lend. Kavas on teosed heliloojatelt Kõrvits, Haydn, Verdi, Eller jt.

3.12 kell 14.30 Kohtla-Järve kultuurikeskuses tähistab PLMF koostöös Itaalia Carlo Bergonzi Verdi Akadeemiaga maailmakuulsa ooperilaulja Maria Callase 100. sünniaastapäeva. Publiku ette astuvad Giulia Semplicini (sopran, IT), Marta Paklar (sopran), Michal Blocki (tenor, PL), Aare Saal (bariton) ja Simone Marziali (klaver, IT). Nende esituses tuleb ettekandele Verdi, Puccini, Mascagni, Donizetti, Bellini jt muusika. Kava autorid on Eddy Lovaglio ja Simone Marziali, päeva juhib Pille Lill.