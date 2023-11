Millele peaksid mehed oma intiimpiirkonna eest hoolitsemisel tähelepanu pöörama?

Kuigi intiimpiirkonna hügieen on osa üldisest tervisest ja heaolust, pole sellele teemale alati piisavalt tähelepanu pööratud, sest inimkond avastas hügieeni olulisuse tervishoius üldse alles sadakond aastat tagasi. “Kuna naised on oma anatoomilise eripära tõttu intiimpiirkonna infektsioonidele vastuvõtlikumad, on nende bikiinipiirkonna hügieenist avalikult rohkem räägitud. Meeste kubemepiirkonna hooldusele tähelepanu pööramine on aga sama oluline, sest hügieeninõuete eiramine võib endaga kaasa tuua ebamugavust, halba lõhna ja terviseprobleeme,“ selgitab farmatseut Lauri Baar. “Lisaks mõjutab nabaaluse piirkonna hügieen ka meie partneri tervist, sest see aitab vähendada suguliselt teel levivate haiguste edasikandumist kaaslasele,“ lisab ta.

Meeste nabaaluse piirkonna hügieeni ABC

Kõige tähtsama intiimpiirkonna eest hoolitsemise reeglina toob farmatseut välja regulaarse pesu ja kuivatamise, mille eesmärgiks on haudumise vältimine. “Jälgida tuleks, et puhastatud ja kuivatatud saaksid kõik kurrud, voldivahed ja eesnaha alune, lisaks ka tagumik,“ ütleb Baar.

Samuti on liigse higistamise vältimiseks soovitav ka meestel oma kubeme piirkonda raseerida. “Raseerimine ei pea tähendama seda, et kõik karvad eemaldatakse, piisab ka karvade lühemaks ajamisest. Mida vähem karvu intiimpiirkonnas on, seda vähem jääb sinna mustust, higi ja rasu, mis võib aja jooksul ebamugavusi tekitada,“ selgitab farmatseut.