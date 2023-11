Küberturbevaldkonnas tuntakse puudust naistest

Cybercampus Swedeni direktor David Olgart rõhutas, et me peame kõik panustama küberhügieeni, sest kuigi küberturbevaldkonnas töötab juba miljoneid eksperte, tuleb siiski ette palju turvaauke – nõrgim lüli on alati inimene arvuti taga. Tema sõnul on vajalik rahvusvaheline koostöö, et muuta küberharidus agiilsemaks ning tegeleda teadlikkuse kasvatamisega.

Riigi Infosüsteemi Ameti teaduse ja arenduse koordineerimisosakonna juhataja Lauri Tankler valgustas kuulajaid, et küberrünnakute arv on tõusuteel. 2023. aastal on Eestis olnud eriti palju teenustõkestusründeid ja paljud neist meditsiiniasutustele. Lunavararünnakute tõttu on küberpättidele kaotatud miljoneid dollareid maailmas. Tankler rõhutas, et oma seadmete tarkvara tuleks regulaarselt uuendada ja lappida turvanõrkuseid ning panustada tuleks ärikirjavahetuse turvalisusesse.

Eesti Küberväejuhatuse ülema asetäitja Mihkel Tikk tõi välja, et kui noored on küberturbest huvitatud, siis neile tasuks kindlasti soovitada ajateenistust, kus nad saavad just selle valdkonnaga tegeleda. Küberajateenistus sai Eestis alguse juba 2012. aastal. Tiku sõnul on küberväejuhatus noortele täiuslik koht, kust alustada oma karjääri küberturvalisuses: „Noored alustavad juba mingite olemasolevate teadmistega, mida hakatakse arendama, ning ajateenistuse lõppedes on nad juba teatud valdkondades spetsialistid.“ Tavaliselt kandideerib küberväejuhatusse vaid paar tüdrukut aastas ning see arv võiks suureneda. „Esimesed kaks kuud, kus õpitakse küll tavapäraseid sõdurioskuseid, pole liiga rasked ning pakuvad kogemusi ja teadmiseid, mis hilisemas elus kindlasti ära kuluvad,“ lisas Tikk.