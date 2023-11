Kuu alguses kirjutas Järva Teataja, et uue ettevõttena tuleb Paidesse kauplusekett Pepco, kellel on Eestis praegu üle 30 poe. Samuti avab uues keskused uksed Automaailma kauplus.

AS Salome Auto juhatuse esimees Tõnu Savi ütles, et nende Paide kliendid on aegaajalt kirjutanud, et miks ei ole Paides Automaailma keskust.