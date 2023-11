Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Järvamaa aasta isa Aimar Asten teadis juba pühapäeva hommikul üles tõustes, et täna on tähtis päev. Lilli ja kallistusi ei saa ta mitte üksnes isadepäeva puhul, vaid sel päeval on ka tema 60. sünnipäev. Midagi erilist pidi sel päeval juhtuma, sest pere on viimastel päevadel salapäraselt askeldanud, kuid selle kohta talle selgitusi ei jagatud. Küllap tulevad kolleegid Vodja koolist külla, mõtles Asten.

* Kuu aega tagasi algasid Roosna-Allikul katlamaja vahetus läheduses puurimistööd, mis kestavad kuni tuleva aasta aprillini. Viie kuuga puuritakse maasse viis poole kilomeetri sügavust auku, kust hakatakse edaspidi ammutama süsinikneutraalset toasooja, mille hind võib olla praegusega võrreldes poole odavam. 10. oktoobril oli Roosna-Allikul otse objekti kõrval rahvakoosolek, kus tööde tegijad teatasid inimestele, et järgnevad viis kuud on asulas kuulda kõva müra. «Palume selle pärast vabandust juba ette,» sõnas Inseneribüroo Seiger OÜ puurimisosakonna juhataja Meelis Peetris. Kuu aega hiljem oli kolmapäeval uus koosolek, et üheskoos arutada, kui palju on lärm kohalikke seganud ja kuidas edasi minna. Roosna-Alliku külavanem Sille Pudel ütles, et seekord tuli koosolekule kõigest neli inimest, mis juba iseenesest annab probleemi suurusest aimu.

* Kaitseliidu 105. aastapäevale pühendatud peoõhtul Väätsa rahvamajas selgusid Järvamaa tänavused tublimad riigikaitsjad. Tunnustati aasta kaitseliitlast, naiskodukaitsjat, kodutütart, noorkotkast ja noortejuhte. Aasta kaitseliitlaseks kuulutati Roosna-Alliku üksikkompanii Aravete rühma tegevliige Siim Tischler. Ta liitus kaitseliiduga 2001. aastal, kui astus noorkotkaste ridadesse. 2006. aastast on ta Järva maleva liige.

* Paide linnameeskond võõrustas laupäeval hooaja viimases mängus kodustaadionil Tallinna FCI Levadiat. Juhtus nii, et pettusid mõlemad, sest viik 2:2 ei rahuldanud kumbagi meeskonda.