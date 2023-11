Maailmakoristuspäeval käis loodust kraamimas 56 000 eestimaalast

"Meid tohutult rõõmustab, et koristusest võtab osa igal aastal üha rohkem lapsi ja noori. Nii ka tänavu. Samuti teeb meele ütlemata rõõmsaks koristajate tagasiside, et nii mõneski Eesti paigas on looduses oluliselt vähem prügi kui näiteks viis aastat tagasi, mil maailmakoristuspäev ilmavalgust nägi,” sõnas Eesti koristuspäeva eestvedaja Elike Saviorg. Ta lisas, et kehva üllatusena ilmnes aga e-sigarettide ning süstalde rohkus üle Eesti, märkides, et varasematel aastatel neid jäätmeliike sellises mahus ei olnud.