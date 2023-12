Saku Mandoliinid toob pühapäeval külakostiks kaunist muusikat

Paide inimesi tuleb tervitama Eesti tegusaim mandoliiniorkester Saku Mandoliinid, mis pakub 10. detsembril kell 17 toimuval kontserdil kuulamiseks kauneid klassikapalu ja tuntud jõuluviise. Mandoliinide kirgas kõla on kindlasti tuttav paljudele, nüüd saab kogeda, kuidas jõulurõõm need pillid eriliselt särama paneb.

Saku Mandoliinide juht Joosep Sang selgitas, et hiljuti oma 11. sünnipäeva pidanud Saku Mandoliinid on andnud ligi 200 kontserti ja orkestri repertuaaris on mitmesugust muusikat rahvalikust klassikaliseni.