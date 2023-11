Tulemas on esimene Järvamaa ettevõtlike naiste konverents

Konverentsi avab õnnekoolitaja Dalí, täisnimega Dalí Getter Karat, kes on kirglik elu fänn. Ta on motivatsioonikõneleja, teadliku elustiili mentor ning õnne- ja inspiratsioonikoolitaja. Tema tuntuimad kursused on õnnelikkuse väljakutse "Õnneks on aega", “Naine 2.0” ja manifesteerimise kursus “Kõik on võimalik!” ning koolitused "Õnnelik olemise kunst" ja “Rahu ja maandus”. Ta on välja andnud kolm raamatut, veab mitut podcasti, teinud StarFM`s raadiosaadet Õnnevale(m) ning on kaassaatejuht Õhtulehe saatele "Puuduta mind". Kõik Dalí tegemised baseeruvad kolmel põhiväärtusel: elada täiega, luua teadlikult ja olla õnnelik. Dali õpetab elu nautima ja iseenda eest vastutust võtma, õpetab unistama ja oma unistusi teadlikult ka täide viima, utsitab inimesi olema õnnelikud ja mitte raiskama oma elu seda pidevalt edasi lükates!