Raamatukogud ja omavalitsused vaatavad Türil otsa raamatukogude tulevikule

Päeva esimene pool avas raamatukogude rolli inimeste toimetuleku toetajana ning andis ülevaate, millised on võimalused raamatukoguteenuse ligipääsetavuse suurendamiseks.

Pärastlõunal jagatakse praktilisi kogemusi raamatukogude arendamisest ning toimub vestlusring, milles arutletakse raamatukogude hetkeolukorra ja tuleviku üle.

Raamatukoguhoidjate ühingu juhatuse esimees Tuuliki Tõiste märkis päeva avamisel, et seaduse muudatused ei pruugi raamatukogude võrgustiku toimimisele positiivselt mõjuda.

Kuigi seaduse eelnõu on kokku pandud lähtudes kohalike omavalitsuste soovidest, pole Tõiste kindel, kas muudatused vastavad nende ootustele.

"Paljud spetsialistid soovivad üle vaadata näiteks raamatukogudele antava arenduskeskuse funktsiooni. On oluline kõikide osapooltega ühise laua taha istuda, ainult nii saame seaduse, millest on kasu. Plaanitav reform on suure mõjuga," toonitas ta.

Tallinna abilinnapea Kaarel Oja ütles, et ilma raamatukogudeta pikka pidu ei tule ning tuletas meelde, et raamatukogu on ainus kultuuriline institutsioon, mida on kohalikul omavalitsusel kohustuslik pidada. "See on tasuta ligipääs informatsioonile," ütles ta.

Raamatukogu seaduse uuendamine näeb ette ka maakondlike keskkogude kaotamist ning raamatukogunduse juhtimise üleriigilist tsentraliseerimist.

Järvamaa keskraamatukogu direktori Jane Kiristaja sõnul on tänane üritus olulise tähtsusega.

"Raamatukogud on valmis tegema täna palju rohkem, kui omavalitsused meilt oodata oskavad. Täna saamegi seaduse muutmise tuultes omavalitsustele erinevaid positiivseid näiteid tuua, kui võimekad on raamatukogud, kuidas me töötajatena pingutame ja panustame inimeste heaolusse," kommenteeris Kiristaja.

"Soovin, et Eesti raamatukogud muutuksid, näiteks Oslo kaasaegse raamatukogu Deichmani eeskujul, veel rohkem kogukonnakeskusteks, mille puhul vajame suuremat koostööd omavalitsustega," lisas ta.

Kogemuspäeval saavad sõna teiste seas veel Jõgeva abivallavanem Viktor Svjatõšev, Järva vallaraamatukogu direktor Karmen Velitschinsky ja Türi raamatukogu direktor Astrid Karpender.

Ühist kokkuvõtvat vestlusringi juhib Riigikogu liige Pipi-Liis Siemann.