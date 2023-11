Vee tn 3 hoonestatud kinnistu kohta on suve keskpaiga seisuga andnud ekspertarvamuse OÜ Kinnisvarabüroo Uus Maa. Turuväärtuseks on hinnatud 94 000.- eurot (käibemaksu ei lisandu). Hoone konstruktsioonide üldseisund on hea/rahuldav, katus ja aknad on vahetatud umbes 25 aastat tagasi, tehnosüsteeme on osaliselt uuendatud, esimese korruse ruumide siseviimistluse seisukord on hea/väga hea, keldrikorruse ruumid on rahuldavas seisukorras.