Abi vajavad rebased ja oravad kolivad uutesse puuridesse

Eesti metsloomaühingu juhatuse liige Virge Võsujalg loodab, et nüüd, kus välipuure on üle Eesti rohkem, ei ole need kaks Paide puuri, mis on mõeldud oravatele ja rebastele, nii üle asustatud. Praegu on puurid küll tühjad, kuid see on Võsujala sõnul vaikus enne tormi.

Foto: Erakogu