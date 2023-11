Kas lapsed õpivad koolides ka päris elu? Mida teatakse näiteks vingugaasist?

Nii mõnelgi võib tekkida küsimus, et kui tõenäoline on, et vingugaas minu kodu ohustab. G4Si Nublu teenusjuht Eveli Hunt selgitab, et iga küttekolle on erinev ning kui seda mitte tunda, on vingugaasi tekkimine üsna tõenäoline. Samuti võib probleemi põhjustajaks olla amortiseerunud süsteem või vale kütmisviis.