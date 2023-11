Keskkonnaamet kutsub Alutaguse rahvuspargi sünnipäevakonverentsile ja õppekäigule

„Rahvuspargid on eriline osa meie rahvuslikust väärtusest ja on Eesti looduse pärlid, mis säravad eriliselt siis, kui loodus ja inimene saavad omavahel hästi läbi. Igas piirkonnas on oma eriline kohalik kultuuripärand, mis on tekkinud paljude inimpõlvede jooksul. Meie eesmärk on siinse looduse, maastike ja kultuuripärandi säilitamine, kaitsmine ja taastamine,“ ütles Keskkonnaameti looduskasutuse osakonna nõunik Kaja Lotman.