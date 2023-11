East Capital rajab Eesti suurima logistika- ja kergetööstuspargi

East Capital Real Estate juhatuse liikme Martin Otsa sõnul on Park Rae esimeste hoonete valmimine planeeritud 2025. aastal, kuid kogu pargi valmimine sõltub ka turunõudlusest. „Maatükk, mille logistikapargi rajamiseks 2021. aastal ostsime, asub logistiliselt väga heas asukohas – vaid 15-minutise autosõidu kaugusel Tallinna kesklinnast, suurepärase juurdepääsuga Tallinna ringteele ja Tartu maanteele. Meil on ambitsioonikas eesmärk ehitada siia Eesti suurim logistika- ja kergetööstushoonetega park, mille rajamisega tänavu alustasime.“

Otsa sõnul tuleneb vajadus uute ja kaasaegsete logistika ja kergetööstuse keskuste järele ettevõtete muutunud strateegiast, mille oluliseks alustalaks on süsiniku jalajälje vähendamine. „Logistikatööstuse tulevik on roheline, jätkusuutlik ja paindlik. See tähendab, et energia tuleb taastuvatest energiaallikatest, ehituses kasutatakse jätkusuutlikke materjale, pargi hoonestus on paindlik ja võimaldab muuta rendipindade suurust ning töökeskkond on tervisesõbralik. East Capital Park Rae arendamisel arvestame igal sammul nii inimesi kui loodust.“