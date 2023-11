Tervis maitseb hästi, kui järgida taldrikureeglit

Hea tervise jaoks on oluline süüa tasakaalustatult ja mitmekesiselt, et organism saaks toimimiseks kätte kõik vajalikud toitained. Pahatihti seostub inimestele tervislik toitumine igava ja maitsevaesena. Toitumises tasakaalu leidmine tundub sageli keerukas ja aeganõudev ning mitmekesisuse lisamine kulukas. Tervist toetav toitumine on aga lihtne, kui järgida taldrikureeglit. Tervise Arengu Instituut (TAI) alustas teavituskampaaniaga „Tervis maitseb hästi“, mis tutvustab taldrikureegli põhimõtet.