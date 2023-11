Paide kinos näeb kauaoodatud linateost

20. sajandi alguses said Ameerika Ühendriikide Kesklääne põlisameeriklased ehk Osage’i rahvas üleöö tohutult rikkaks, seda tänu nendele kuulunud maalt leitud üüratutele naftavarudele. Põliselanike taoline jõukus meelitas aga pea koheselt ligi jultunud õnnekütid, kes asusid neid üüratuid rikkusi väiksemate ja suuremate summade näol välja petma, välja pressima või varastama, kohkumata tagasi ei millegi ees. Peatselt hakkasid Osage’i rahva seas aset leidma jõhkrad ja külmaverelised mõrvad. “Lillekuu tapjad” toobki vaatajani toonased sündmused, kohkumata tagasi ühegi verise detaili ees. Kõige keskmes on valge mehe Ernest Burkharti (Leonardo DiCaprio) ja põlisameeriklase Molly Kyle’i (Lily Gladstone) armulugu, mille taustal koorus välja aga midagi sootuks pahaendelisemat…

“Lillekuu tapjad” on tõsielul põhinev põnevusfilm, mille stsenaariumi aluseks on David Granni bestseller “Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI”. Stsenaristideks on Oscari võitja Eric Roth (“Forrest Gump”, “Täht on sündinud”, “Düün”) ja Martin Scorsese isiklikult.

Osades Oscari-võitja Leonardo DiCaprio (“Ükskord Hollywoodis”), 2-kordne Oscari-võitja Robert De Niro (“Good Fellas”), Oscari nominent Jesse Plemons (“Power of the Dog”), Oscari-võitja Brendan Fraser (“Vaal”), Oscari niominent John Lithgow (“Cliffhanger”), Tantoo Cardinal (“Wind River”), seni peaasjalikult muusikamaailmas suuri tegusid teinud Sturgill Simpson (“Looja”) ning Lily Gladstone (“Reservation Dogs”).