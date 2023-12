Veebiaadress türi.ee otsib uut omanikku

Eesti Interneti SA reserveeris 2011. aastal Eesti haldusüksuste, välisriikide nimedega ning lühinumbritega .ee domeenid eesmärgiga anda need õigustatud huviga asutuste kasutusse. Paljud reserveeritud domeeninimed on 12 aasta jooksul leidnud omaniku, kuid domeenid, mille vastu ei ole selle aja jooksul huvi üles näidatud, on nüüd kõigile kättesaadavad.

Domeenid jõuavad oksjonile iganädalaste piiratud partiidena, et tagada huvilistele piisav aeg pakkumiste tegemiseks. Nimede turule viimiseks kasutatakse avatud pakkumistega inglise oksjonit ehk oksjonil osalejatele on kõik tehtud pakkumised reaalajas nähtavad. .ee domeenireeglite kohaselt saavad oksjonil osaleda kõik soovijad üle kogu maailma.

Sihtasutuse juhatuse liikme Heiki Sibula sõnul on tegemist märgilise sammuga: “See on Eesti interneti jaoks ajalooline sündmus, kuna ühemärgilised ja kohanimedega .ee domeenid saavad esmakordselt kõigile kättesaadavaks. Oleme avatud ja liberaalne register ning varasemalt reserveeritud domeenide vabaks laskmisega seda eesmärki ka täidame. Nüüd on võimalik näiteks saada endale südamelähedase kohanimega domeeni omanikuks.” Sibul lisab, et reserveeritud domeenide oksjonilt saadud tulu investeeritakse tõhusama .ee arendamisesse ja Eesti interneti turvalisemaks muutmiseks: “Seega annavad oksjonil osalejad oma panuse interneti paremaks muutmisele Eestis.”