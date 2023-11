Väätsast inspireeritud lastelavastus ajendab maailma muutma

Mõte talvistel kaunitel lapsepõlvemälestustel põhinevast koguperelavastusest on Paide teatri kunstilisel juhil Mariliis Petersonil meeles mõlkunud juba pikka aega. Et Väätsast on saanud Järvamaa üks talve- ja jõulumeeleolu loomise sihtkohti, pole juhus, et just seal uus teatritükk «Ilus ilm» teisipäeval ka esietendub.