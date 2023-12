Järvamaale planeeritava uue tehase rajamise plaaniga minnakse edasi

Järva valla keskkonna peaspetsialisti Leiger Metsalu selgitas, et Roheveski OÜ taotles pool aastat tagasi ehitusluba, mille menetluse osa on keskkonnamõjude hindamisele eelhinnangu andmine. "Selliste objektide puhul on keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse alusel otsustajal kaalutlusõigus, kas enne ehitusloa taotlemist on vaja hinnata keskkonnamõjusid. Vallavalitsus koostas eelhinnangu, mis saadeti arvamuse avaldamiseks asjaomastele ametitele, kust tuli tagasiside, et sellisel objektil ei ole vaja keskkonnamõjusid hinnata," lisas ta. "Sellest tulenevad jättis vallavalitsus hindamise algatamata."