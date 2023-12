Kuusakoski juhatuse liikme Toomas Kollamaa sõnas, et vanaraud on muutumas kullaks. „Süsinikdioksiidiheite vähendamise jõupingutused hoogustuvad kogu maailmas ja kui riigid hakkavad oma nulleesmärkide saavutamiseks rakendama uusi ekspordipiiranguid, on rauajäägid kiiresti muutumas väga nõutud kaubaks ja strateegiliselt oluliseks tooraineks.”