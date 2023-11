Teadusnõukoda kutsub arutlema viiruste mõju ja tuleviku üle

Viimaste aastate pandeemia on õpetanud meile palju, aga esmajoones oleme senisest selgemini mõistnud, et viirused on elu lahutamatu osa. 28. novembril annavad teadusnõukoja liikmed ja teised Tartu Ülikooli teadlased konverentsil „Viirustega tulevikku“ ülevaate, kuidas ühiskond on koroonapandeemiaga hakkama saanud ja milline on pandeemiate tulevik.