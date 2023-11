Tervisemure lahendamisel on esimene aitaja pereõde

Tervisekassa õendusabi teenusejuht Aivar Koppas kirjutab, et õdede pädevust ja sellega seonduvat vastutust on aasta-aastalt suurendatud, et tagada patsientidele õigeaegne abi. Pereõde on kõrgharidusega spetsialist, kelle pädevuses on iseseisvalt tegeleda mitmesuguste tervisemurede lahendamisega.