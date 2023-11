Lasteaia logo konkurss osutus menukaks

Lasteaed on lisaks nime otsingule kaasanud kogukonnad ka logo otsimisel. Lasteaed otsib konkursi korras kaasaegset, lastepärast ning omanäolist logo. Tingimustes on kirjas, et võistlustööde arv ühe isiku kohta ei ole piiratud ning logo võib sündida ka mitme inimese koostöös, lasteaia rühma koostööl, klassina või terve organisatsiooni koostööna. Lisaks on tingimustesse märgitud “Meid rõõmustab, kui logo värvideks on kasutatud Järva valla vapil kujutatud värve: kollane/ kuldne, roheline, must”.