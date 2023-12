Genoomika instituut alustas geenidoonorite seas diabeediuuringut

Diabeet on kujunenud ülemaailmseks pandeemiaks, mis mõjutab enam kui 420 miljonit inimest. Eesti Diabeediliidu andmetel on haigus diagnoositud umbes 70 000 Eesti inimesel, kellest enamik põeb haiguse levinumat vormi ehk teist tüüpi diabeeti, mida rahvakeeli kutsutakse vanema ea suhkruhaiguseks. See on krooniline haigus, mille puhul organism ei suuda hoida veresuhkrut normaalsel tasemel.