Spetsialist vastab | Kas arvutit võib terve päev vooluvõrgus hoida?

“Kui tegemist pole Aliexpressi arvutiga, vaid ikka bränditootega, on sel teatud kvaliteet ja seda võib julgelt seinas hoida. Ei ole ju mõeldav, et laed kahe tunniga arvuti täis, võtad seinast välja ja nii 3-4 korda päeva jooksul. Need on disainitud ikka sellele vastu pidama,” purustab spetsialist levinud müüdi.

Laadimine ja päike kokku ei käi

Kink on täheldanud, et suvisel ajal jäetakse nutiseadmed sageli aknalauale laadima. Laadimise ajal muutuvad need aga nii ehk naa soojemaks ja päikesesoojus võimendab seda veelgi. “Kui seade aknalauale pikemaks ajaks unustada, on üsna kindel, et selle aku läheb paiste,” toonitab ta ja lisab, et on näinud nii paisunud akudega sülearvuteid, telefone kui nutikellasid.

Kink ütleb, et seadmete päikese käes laadimine on levinud viga, mida kindlasti tuleks vältida. Ta soovitab sättida kodus sisse eraldi koha, kus seadmeid mugavalt ja ohutult laadida.

Eriti ohtlik kooslus

Iga töötav asi vajab hoolt ja nii vajavad ka sülearvutid aeg-ajalt korralist hooldust, näiteks tolmupuhastust. Aja jooksul kogunenud tolmurullid raskendavad sülearvuti tööd, muudavad selle häälekamaks ja võivad halbade asjaolude kokkulangemisel põhjustada isegi tulekahju.

“Kui laadida aknalaual päikese käes tolmuse ventilaatoriga sülearvutit, siis midagi head sealt oodata ei ole,” nendib Kink ja lisab, et kui on vaid üks eelnimetatud teguritest, saab arvuti sellega tõenäoliselt hakkama, aga kui kõik kolm kokku panna, on riskid juba päris suured.