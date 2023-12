Pepco regionaalne turundusjuht Marta Butkevič-Repšė kinnitas, et järgmisel aastal nad Paides tõesti oma esimese poe avavad. „See on meilegi rõõmusõnum, sest Kesk-Eestis meil varasemalt oma poode ei olnud,” sõnas ta. „Usume, et siinsed kliendid võtavad meie poe kaubavaliku hästi vastu, sest nüüd ei pea enam suurematesse kohtadesse osturetkele sõitma. See on ka põhjus, miks avame oma poode ka väikelinnades.”