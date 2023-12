Türi Rimi parklas saab lähitulevikus elektriautosid laadida

Enefit Volt laiendab hoogsalt elektriautode avalikku laadimisvõrku, tehes seejuures koostööd asukoha partneritega, kelle kinnistule laadimislahendused paigaldatakse. See on üks viis, kuidas tagada laadimistaristu tihedam kaetus ja pakkuda laadimisvõimalust asukohtades, mida inimesed enim külastavad – olgu nendeks büroohooned, restoranid, kultuuri- ja spordiasutused või toidupoed.

„Nii Enefit Volt kui Rimi lähtuvad oma tegevustes sarnastest väärtustest, milleks on keskkonnasäästlikkus ning soov pakkuda klientidele kvaliteetseid ja jätkusuutlikke lahendusi. Meil on hea meel pakkuda sajaprotsendiliselt rohelisel elektril põhinevaid laadimislahendusi uuest aastast ka Rimi klientidele, kes saavad säästa aega auto laadimise pealt samal ajal toidupoes käies,” selgitas Enefit Volti äriarendusjuht Kert Pääbo.

„Aja kokkuhoid ja mugavus on väga olulised osad meie klientide ostuteekonnast ning kõik arendused, mis aitavad meil pakkuda kompleksset ja täisväärtuslikku ostukogemust, ka väljaspool ostude enda sooritamist, on samm meie klientide elu lihtsamaks tegemise poole. Üks peatus vähem koduteel on pikem aeg veedetud koos perega,“ kommenteeris Rimi kinnisvarajuht Jekaterina Sirak.

Pääbo sõnul on terviklik laadimistaristu elektriautode kasutuselevõtu seisukohast olulise tähtsusega. „Mida rohkem on elektriauto kasutajaid, seda suurem on nõudlus laadimislahenduste järele. Enefit Voltis keskendume lisaks võrgustiku suurusele ka tugevale katvusele, mis võimaldaks inimestel murevabalt liikuda üle elektriautode peale. Täna kuulub meie võrku Eestis ligi 200 laadijat, millele on lähiaastatel oodata jõudsalt lisa. Lisaks Eestile arendame laadimisvõrku ka Lätis, Leedus ja Poolas,” ütles Pääbo. (JT)