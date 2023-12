Advendiaeg algab muinasjutulise jõuluturu ja -kohvikutega

Kohvikuid peavad Paide toitlustajad, kes pakuvad nii soolaseid kui magusaid maitseid. Kohal on Paide Teatrikohvik, Treegeri Kohvik, Kohvik Uskumatu, Magus Pohl, BBQ LABOR, R&T Talu, Valdeku Looritsa Pirukad ja avatud on ka Wittensteini Kõrts.

Advendikohvikud tegutsevad muuseumi hoovis ning Tegevusmuuseumis sees ja mööda Tallinna tänavat kulgeb jõuluturg. Jõuluturu tootevalik on lai ja leidub nii käsitöötooteid kui toidukraami. Ajakeskuse Wittenstein turundusjuhi Eliis Õunapuu sõnul on laadal nii kohalikke, kui kaugemalt tulnud müüjaid. Näiteks tuleb müüjaid kohale ka Saaremaalt ja Narvast. "Advendiaja algus on paras aeg hakata mõtlema jõulukinkidele ning just eriilmelisi kingitusi turult leiab," sõnas ta.