Teraviljafoorum: Kui kasumlik on täna teraviljakasvatus?

Kui varasematel aastatel oli küsimus saagikuse tõstmisel, siis nüüd olukorras, kus ka kliimamuutusest tingitud ilmastik seab omad väljakutsed, on teemaks majanduslik toimetulek. Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja teraviljatoimkonna esimees Mihkel Hang on seda meelt, et koordineeritud infovahetus aitab põllumehi keerulistel aegadel ja seetõttu on iga-aastane kokkuvõtete tegemine rohkem kui vajalik.

Teraviljafoorum on saanud iga-aastaseks traditsiooniks põllumajandusvaldkonna spetsialistide, huviliste ja ekspertide jaoks. Tänavuse foorumi põhiküsimuseks on teraviljakasvatuse stabiilne areng ja kasumlikkus. EPKK teraviljatoimkonna esimees Mihkel Hang ütles teemat kommenteerides, et uut hooaega planeerides küsivad põllumehed endilt, kas ja kaua nad suudavad tegeleda pideva laveerimisega ellujäämise ja äritegevuse kasumlikkuse vahel.

Tänavust teraviljasaaki ähvardasid nii hiline külmalaine kui suvine pikk põuaperiood. Suurest kuivusest tingituna oli pärsitud kõrre kasv põldudel ja ka viljapea suurus jäi loodetust väiksemaks. Lisaks pani augustis tavalisest suurem sademete hulk põldudel kasvama umbrohu, mille haljasmass omakorda mõjutas tugevalt saagikoristust.

„See on kui sõit ameerika mägedel, mis viimaseid põllumajandushooaegasid kõige kõnekamalt ilmestab. Põllumeestele esitab see tohutu väljakutse, millega oma igapäevaste tööde ja kohustuste kõrvalt tuleb tegeleda. Nende teadmistega, millest eile veel piisas, täna enam toime ei tule. Enesele tuleb lahti mõtestada turgude käitumist, geopoliitilisi mõjutusi, tegeleda tuleb tarneahela väljakutsete, finantside juhtimise, tööjõupuuduse ja paljude muude pakiliste probleemidega,“ loetles Hang valdkondi. „Seega otsime foorumi paneeldiskusioonis vastust, kas põllumajandus on äritegevus või pigem pidev võitlus ellujäämise nimel. Kui varasematel aastatel oli fookus saagikuse suurendamisel ja efektiivsusel ning targal majandamisel, siis praegune turbulents on esile tõstnud püsima jäämise teema,“ selgitas ta.

Foorumil astuvad üles nii ministeeriumi esindajad, põllumehed, kui teadlased ja ettevõtjad, et arutada ja jagada uuemaid teadmisi, parimaid praktikaid ning tulevikusuundumusi. Teraviljasektori möödunud hooaja kokkuvõtte teevad Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi asekantsler Madis Pärtel ja Baltic Agro viljaäri tootejuht Timo Sildvee.

Finantsülevaate annab SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor ning lisaks kodumaistele ekspertidele jagavad enda kogemusi ka Taani Põllumajandus- ja Toidunõukogu aseesimees Thor G. Kofoed. Konverentsi lõpetab paneeldiskussioon teemal: „Põllumajandus kui äritegevus või võitlus ellujäämise nimel?“

Teraviljafoorum toimub 6. detsembril (Toosikannu, Jõeküla küla, Türi vald, Järvamaa) ja ettekandeid saab jälgida ka veebiülekande vahendusel.