Toimus suvelavastuse “Salakuulaja Vastseliinas” esimene lugemine

Lavastuse sündmustik on inspireeritud ajaloolistest sündmustest 14. sajandi algusest ning toob vaatajateni kaasahaarava keskaegse müsteeriumi. Suvelavastuse tegevus toimub Vastseliina Piiskopilinnuses, kus autentses miljöös luuakse atmosfäär, mis viib publiku tagasi aega, mil piiskopilinnust ründasid Pihkvast saadetud vibukütid. Peategelase Markuse toob linnusesse ülesanne leida süüdlane, kes vastutab Kagu-Eestis Liivimaa piire kaitsnud Pugola salga reetmise eest. Kas süüdlane leitakse või mitte ning millistesse sekeldustesse noormees oma katsumustel satub, kas meeled võib segi ajada ka mõni ootamatu armumine, seda tuleb oma silmaga vaatama tulla. Lavastuse eesmärk on pakkuda publikule ajastutruud atmosfääri sümbioosis looduse ilu ja ajaloolise keskkonnaga. Meeskonna komplekteerimisel on lähtutud inimeste seosest Võrumaaga või selle lähiümbrusega ja korraldajate rõõmuks on kõikidel see vajalik ühisosa olemas. Hea on tõdeda, Lõuna-Eestist on pärit on palju andekaid ja tegusaid inimesi.