Politsei hoiatab: autovargad on taas liikvel

Esmaspäeva hommikul andis autoomanik teada, et pühapäeva õhtul Nõmmel eramaja hoovi pargitud Toyota Land Cruiser on varastatud. Politseinikud asusid sõidukit otsima ning see leiti mõnisada meetrit kodust kaugemalt. Tõenäoliselt jäi vargus pooleli seetõttu, et sõiduk jäi seisma tehnilistel põhjustel.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo raskete kuritegude talituse juht Vjatšeslav Milenin ütles, et seni kogutud andmed viitavad, et autovargad on tulnud välismaalt. „Sel korral jäi neil vargus lõpuni viimata, kuid oleme veendunud, et nad proovivad uuesti mõnda sõidukit varastada. Varasem kogemus on näidanud, et selliseid piiriüleseid kuritegusid pannakse toime grupis. Täna öösel püüdsid sõidukit varastada kaks meest, saateauto ja teiste võimalike kahtlusaluste osas info kogumine veel käib,“ lisas ta.