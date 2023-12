Kontserdimajas kuulutati välja laureaadid

Konkursil, mis on loodud eesmärgiga tunnustada Virumaa noori muusikatalente ja nende õpetajaid, osales kokku 20 õpilast Rakvere, Jõhvi, Narva ja Viru-Nigula Valla Muusikakoolist, Kadrina, Ahtme ja Iisaku Kunstide Koolist, Tapa, Toila ja Narva-Jõesuu Muusika- ja Kunstikoolist ning Narva Laste Loomemajast.

"Konkursil üllatasid žüriid taaskord mitmedki noored anded," ütleb žürii esimees Pille Lill ja lisab: "On hea meel, et sirgumas on muusikute järelkasv ka Eestimaa kaugemates piirkondades, kellest nii mõndagi võib ees oodata tippmuusiku elukutse."