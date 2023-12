Järva valla uus abivallavanem: Olen inimeste inimene!

Iseloomult tõi Umerov välja, et ta on inimeste inimene. „Minu arvates kõige efektiivsem suhtlusviis on inimestega otse suhtlemine," sõnas ta ja tõi välja, et kindlasti eelistab ta füüsilisi kokkusaamisi. Samas enda nõrkusena lausus ta kaootilisust ja organiseerimatust, kuid ka selleks on Umerovil enda abinõu. Nimelt proovib ta kõik tähtsa kirja panna, et mitte miski meelest ei läheks.