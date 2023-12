Ettevõte tänas koristuspäeval osalenud lapsi juustuga

PAIde lasteaia direktor Grisly Kuuskler rääkis, et sõbralik koostöö lasteaia ja E_piima uue tehase vahel sai alguse mõne kuu eest. Sügisel võttis lasteaed osa maailmakoristuspäevast ning korda tehti ka E-Piima uue tootmistehase esine tänav, kus lapsed vaatasid kriitilise pilguga üle, et loodusesse poleks sattunud prügi. Ja kui keegi oligi sinna midagi maha petanud, korjati see kokku.